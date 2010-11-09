Вартість житла на первинному ринку Києва в жовтні знизилася на 1,2%

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в жовтні ц.р. знизилася на 1,2% - до 13 073 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними аналітиків, вартість житла економ-класу знизилася на 1% - до 9881 грн./кв. м, бізнес-класу – на 0,9% - до 14215 грн./кв. м, преміум-класу – на 2% - до 21 868 грн./кв. м.

При цьому з початку року зниження цін становило: економ-клас – 2,7%; бізнес-клас – 1,8%; преміум-клас – 10,5%. А за рік (із жовтня 2009 р.) вартість житла економ-класу знизилася на 3%; бізнес-класу на 3,8%; преміум-класу на 13%.

Як повідомляють фахівці «Столичної нерухомості», кількість пропозицій квартир у жовтні 2010 року на ринку новобудов Києва збільшилася на 1,6% щодо вересня й становила 1309 квартир (пропозиція в економ-класі зросла на 3,3% - до 760 квартир, у бізнес-класі знизилася на 4,3% - до 314 квартир, у преміум-класі – збільшилася на 4,9% - до 235).

У жовтні були відновлені або розпочаті продажі квартир у 10-ти об'єктах економ-класу, й одному преміум-класу. Призупинені або припинені продажі квартир у 3-х об'єктах економ-класу, 2-х бізнес-класу і 2-х преміум-класу.

У структурі пропозицій первинного житла переважають об'єкти економ-класу, які становлять 53% від загальної кількості об'єктів. Новобудови бізнес-класу становлять 30%, а об'єкти преміум-класу – 17%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 132 об'єкти 57 компаній-операторів як введених в експлуатацію, так і з терміном введення в третьому кварталі 2012 р.