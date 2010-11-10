Хомутинник: податок на нерухомість можуть ввести із 2012 року

Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Віталій Хомутиннік (фракція Партії регіонів) прогнозує введення податку на нерухомість із 2012 року. Про це він сказав в ефірі телекомпанії ICTV 8 листопада, повідомляє Finance.ua.

"Що стосується податку на нерухомість, то комітет вирішив перенести введення в дію цього податку на рік - з 2012 року. Ще не готова єдина база, яка б вела весь реєстр нерухомості в країні. За рік ця база буде зроблена Міністерством юстиції, і я думаю, що ми введемо (податок на нерухомість) з наступного року", - сказав депутат.

Зі слів Хоммутинніка, під час підготовки проекту Податкового кодексу до другого читання комітет змінив параметри, за якими нерухомість обкладатимуть податком.

"Якщо в першому читанні було 100 кв. м - неоподатковувана площа на квартиру, ми її змінили до 120 кв. м, а на будинок - до 250 кв. м - площа, за якою буде нульова ставка оподаткування. Далі прогресивна шкала: якщо будинок більше ніж 500 кв. м, то це багаті люди, і вони платитимуть ще в 2,5 разу більше; те ж саме стосується квартир, метраж яких вищий ніж 300 кв. м", - сказав він.

Парламентарій наголосив, що основною причиною, з якої цей податок не може бути введений уже з 2011 року - відсутність реєстру нерухомості.

Як повідомляло агентство, у проекті Податкового кодексу, поданого в Раду Кабінетом Міністрів, передбачалося введення податку на нерухомість 10 гривень/кв. м на рік для приміщень площею від 100 кв. м у містах і від 200 кв. м у сільській місцевості.