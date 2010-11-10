Експерти УЕФА проінспектували НСК "Олімпійський"

Експертна комісія УЕФА 8-9 листопада поточного року проінспектувала НСК "Олімпійський".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі спорткомплексу.

Згідно з повідомленням, у рамках чергового робочого візиту експерти УЕФА ознайомилися з ходом реалізації проекту з будівництва футбольної арени в Києві.

8 листопада делегати від УЕФА на чолі з головою департаменту Союзу європейських футбольних асоціацій по стадіонах і з безпеки Марком ТІММЕРОМ відвідали київський стадіон.

9 листопада делегація провела зустріч з проектною командою НСК «Олімпійський» і проаналізувала хід виконання будівельних робіт на об`єкті.

Крім того, експерти розглянули низку питань, серед яких, зокрема, можливості евакуації згідно з вимогами УЕФА, облаштування гостьової зони, Троїцької площі, прилеглої до території НСК "Олімпійський", тощо.

Нагадаємо, що на стадіоні встановлено металоконструкції для підтримки покриття над трибунами. Вони складаються з 80 колон і двох компресійних кілець.

На сьогодні триває монтаж вантової системи: на трибунах стадіону у спеціальні дерев`яні короби закладаються ванти із з`єднанням усіх вузлів між собою. Наступним етапом має стати одночасний підйом вантової системи на 80 осях. А навесні 2011 року планується розпочати монтаж мембранного покриття.

При цьому в західній частині стадіону споруджена п`ятиповерхова будівля VIP-зони, в якій розмістяться новий медійний комплекс і приміщення для учасників змагань.