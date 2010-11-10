До кінця року у Києві з’являться п’ять нових бізнес центрів

У Києві до кінця цього року заявлені до введення в експлуатацію п'ять БЦ загальною площею 111,6 тис. кв.м.

Про це УНІАН повідомила директор Департаменту професійних послуг і інвестицій консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine Ярослава ЧАПКО.

Зокрема, планують до введення БЦ "Преміум Центр" класу "В+" площею 52 тис. кв.м, БЦ "Щекавицький" "В+" площею 12,8 тис. кв.м, БЦ "Rialto" В+ площею 15 тис. кв.м, БЦ "Вікторія Парк" класу "В-" площею 22,5 тис. кв.м і БЦ "FIM Center" класу "В-" площею 9,26 тис. кв.м.

Експерт зазначила, що будівництво більшості масштабних проектів в межах центрального ділового району столиці нині заморожене або їх введення в експлуатацію відкладене на 2011-2013 роки.

За прогнозами Я. ЧАПКО, вакантність офісних площ в середньому по ринку може скласти 15-20% за умови виходу на ринок усіх п'яти анонсованих бізнес-центрів, питома вага порожніх площ в яких може скласти в середньому 50-60%.

За даними компанії, у третьому кварталі 2010 року загальний об'єм професійних офісних площ збільшився на 21,2 тис. кв.м за рахунок введення в експлуатацію двох об'єктів - БЦ Eleven (площею 11 тис. кв. м) і другої черги БЦ на Харківському шосе (площею 10,2 тис. кв. м).

У III кварталі було введено тільки 19% від запланованого на друге півріччя 2010 року об'єму офісних площ. Терміни введення ряду офісних проектів, які спочатку були заявлені на кінець 2010 року, перенесені на 2011 рік.

Загальна пропозиція професійних офісних площ столиці на початок жовтня 2010 року склала 1195,6 тис. кв.м, збільшившись на 12% до першого півріччя 2010 року.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з провідних гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером - компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об'єднує понад 6 770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.