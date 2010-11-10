Президент схвалив закон про будівництво закладів культури, освіти, спорту та медицини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій» (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення)”.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 жовтня.

Даним законом удосконалюються правові засади державної підтримки будівництва закладів культури та освіти, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, і забезпечення рівних умов господарювання усіх суб’єктів права власності під час будівництва зазначених будівель.

Закон спрямований на звільнення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (шкіл, дитячих садків, закладів культури, бібліотек, театрів, кінотеатрів, музеїв, стадіонів, спортивних майданчиків, лікарень, медичних центрів, дитячих оздоровчих таборів, інших оздоровчих та санаторно-курортних закладів тощо).