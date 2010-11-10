У Львові комісія УЄФА проінспектувала стадіон до Євро-2012

Сьогодні з черговим інспекційним візитом у Львові перебувала експертна комісія УЄФА на чолі з директором Департаменту зі стадіонів та безпеки асоціації Марком ТІММЕРОМ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

«Члени комісії розмовляли з проектною командою стадіону у Львові та ознайомилися з ходом будівельних робіт безпосередньо на об’єкті», - розповів УНІАН заступник голови Львівської ОДА Володимир ГУБИЦЬКИЙ.

За його словами, до Львова комісія УЄФА прибула в рамках візиту до України. Крім львівського стадіону, вони також проінспектували НСК «Олімпійський» у Києві. «Висновки експертів щодо двох арен стануть складовою чергового звіту по стадіонах», - додав В.ГУБИЦЬКИЙ.