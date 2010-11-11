Мінрегіонбуд: В Україні обсяги введення житла збільшаться на 25%

Міністерство регіонального розвитку та будівництва прогнозує збільшення обсягів введення в експлуатацію житла в Україні цього року на 25% – до 8 млн. кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир ЯЦУБА сьогодні в ході XXX засідання Міжурядової ради зі співробітництва в будівельній діяльності країн СНД.

«Вчора, за даними статистики, ми вийшли на восьмимільйонний рубіж здачі житла цього року. Є в нас мрія – 10,5 млн. кв. м, повернути темпи, які були в 2008 році. Це завдання перед регіонами», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2009 році було введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.