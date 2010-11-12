Генплан Києва затверджуватиме Президент України – Мінрегіонбуд

Генеральний план розвитку Києва затверджуватиме не Кабінет міністрів, як планувалося раніше, а Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА на прес-конференції в рамках засідання Міжурядової ради зі співпраці в будівельній діяльності країн СНД.

За його словами, така норма закладена в законопроекті про вдосконалення дозвільної системи в будівництві, який Мінрегіонбуд планує винести на розгляд Кабінету міністрів 15 листопада.

«Генплан міста Києва затверджується Президентом. З юристами ми це питання обговорили. Таким чином, захочеш внести зміни до генерального плану, потрібно буде йти в ту інстанцію, яка цей документ затвердила», - сказав він.

А.БЕРКУТА також відзначив, що з переліку дозвільної документації для будівництва вилучено містобудівне обгрунтування як вид планувальної документації.

«Цим самим ми знімаємо можливість весь час правити генеральний план на догоду окремим особам», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва планує до 19 листопада винести на розгляд Кабінету міністрів рамковий законопроект про вдосконалення дозвільної системи в будівництві.

Планується, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а тимчасові терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 днів до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об`єктів в експлуатацію. У свою чергу об`єкти пропонується розділити на п`ять категорій, залежно від ступеня складності та небезпеки їх будівництва.

У червні ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримав ідею Київської міської державної адміністрації про затвердження Генерального плану столиці та внесення до нього змін рішеннями Кабінету міністрів.

Розробку нового Генплану Києва до 2025 року планується завершити в першому півріччі 2011 року. Замовником нового генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядчиком – КО «Центр містобудування і архітектури».