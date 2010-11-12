Вартість реконструкції НСК «Олімпійський» може збільшитися у 2 рази

Вартість реконструкції НСК "Олімпійський" у Києві може бути збільшена у 2 рази від первинного кошторису - з 2,114 млн. грн. до 4-4,5 млрд. грн.

Таку думку висловив журналістам в.о. першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА у рамках засідання Міжурядової ради зі співпраці в будівельній діяльності країн СНД.

За його словами, первинний кошторис у 2,114 млн. грн. затверджувався для того, щоб почати будівництво на підставі техніко-економічного обгрунтування, а після закінчення цієї суми, її збільшення до понад 3 млрд. грн. - для того, щоб продовжити будівництво. При цьому заявляли про подальше коригування вартості реконструкції.

"Це буде не менше коефіцієнта 2 до того, що ми мали. Це буде десь 4-4,5 мільярда", - сказав він.

За даними А. БЕРКУТИ, на сьогодні замовник реконструкції спорткомплексу замовив коригування проекту і визначення його остаточної вартості, для чого проектувальник спорткомплексу, компанія GMP, повинна підготувати усі технічні рішення. "На сьогодні залишається цілий ряд до кінця не вирішених питань. Це питання, пов'язані з устаткуванням, облаштуванням поля і остаточною вартістю, які ми матимемо для покриття. Тому що можуть виникнути додаткові питання, коли ми почнемо піднімати покриття", - додав він.

Він уточнив, що остаточна кошторисна вартість реконструкції спорткомплексу може бути визначена упродовж найближчих трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням (№1586-р від 28 липня т.г.) збільшив вартість реконструкції НСК "Олімпійський" на 42% - з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Загальна вартість будівельно-монтажних робіт згідно з новим кошторисом складає 1 млрд. 736,784 млн. грн. устаткування - 349,051 млн. грн., пуско-налагоджувальних робіт - 4,37 млн. грн.