Попов: межі Києва та області офіційно можуть затвердити наприкінці 2011 року

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ вважає, що межі Києва і Київської області офіційно можуть бути затверджені у кінці 2011 року.

Про це О. ПОПОВ повідомив сьогодні на прес-конференції.

"Що стосується меж Києва... Генеральний план завершуємо і після цього можна виносити межі міста в натуру. Я думаю, це друга половина наступного року - четвертий квартал", - сказав перший заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, питання розмежування територій Києва і Київської області виникло в 1995 році. Тоді уперше заговорили про встановлення територіальних меж столиці, яка керувалася нормативними актами, затвердженими в 50-х роках минулого століття.

У грудні 2005 року Кабінет міністрів створив робочу групу, яка повинна була сприяти органам місцевого самоврядування у встановленні меж Києва.

Проблема розмежування території полягала в ряді спірних питань, зокрема, приналежність острова Великий в районі Вишгороду, островів Дикий в районі Козіна, селища Коцюбинського, 180 га колишнього радгоспу в Ходосівці і таке інше

У той же час у грудні минулого року під час обговорення нового Генплану столиці стало відомо, що київська влада відмовилася від ідеї розширення меж столиці за рахунок територій Київської області.