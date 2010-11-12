Генпрокуратура: Реєстрація додаткових випусків акцій "Київміськбуду" проходила з порушеннями

Реєстрація додаткових випусків акцій "Київміськбуду" проходила з порушенням законодавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, такого висновку дійшли співробітники ГПУ за результатами перевірки законності реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку додаткових емісій акцій підприємств, які входять в акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд".

За даними прес-служби, встановлено, що реєстрація додаткових випусків акцій ВАТ "Домобудівний комбінат № 4", ВАТ "Київвідділбуд", ВАТ "Будмеханізація", ВАТ "Трест "Київміськбуд № 3" проведена з порушенням законодавства, що призвело до зменшення (розмивання) частки холдингу в цих підприємствах у 6 і більше разів.

Враховуючи вказане, Генпрокуратура 8 листопада надала протести в Держкомісію з цінних паперів і фондового ринку на відповідні свідоцтва про реєстрацію додаткових емісій згаданих товариств.