В Україні зросло введення в експлуатацію житла на 57%

В Україні у січні-вересні 2010 року введено в експлуатацію 5 млн. 248 кв. м житла, що на 57% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, 48,2% загального обсягу житла введено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію завершеним будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

Без урахування житла, введеного в експлуатацію згідно з тимчасовим порядком, в Україні введено в експлуатацію 2 млн. 716,2 тис. кв. м житла, що на 18,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

За даними Держкомстату, більша частка житла (70,7% від загального обсягу, або 3 млн. 710,3 тис. кв. м) введена в експлуатацію в одноквартирних будинках. У будинках з двома і більше квартирами введено відповідно 29,2%, або 1 млн. 532,2 тис. кв. м, у гуртожитках – 0,1% від загального обсягу (5,5 тис. кв. м загальної площі).

Обсяги введеного житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2009 року зросли на 30,1% - до 3 млн. 406 тис. кв. м, у сільській місцевості – в 2,5 разу – до 1 млн. 842 тис. кв. м. Питома вага введеного в сільській місцевості житла зросла до 35,1% проти 21,7% у січні-вересні 2009 року.

У Держкомстаті зазначили, що за 9 місяців ц.р. обсяги житлового будівництва зросли в 23 регіонах країни, без урахування житла, введеного відповідно до тимчасового порядку, – в 6 регіонах.

У Київській області, Києві і Львівській області побудовано 31,4% від загального обсягу житла, ще 23,2% - в Івано-Франківській області, АРК, Одеській і Хмельницькій областях.

Зокрема, в столиці за січень-вересень ц.р. введено в експлуатацію 576,5 тис. кв. м житла, що на 37,7% більше від показників аналогічного періоду 2009 року. При цьому без урахування житла, введеного згідно з тимчасовим порядком, у Києві введено в експлуатацію 443,2 тис. кв. м, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

За рахунок коштів Державного бюджету в січні-вересні ц.р. збудовано 14,7 тис. кв. м загальної площі житла, що становить 80% до відповідного періоду 2009 року. Частка житла, збудованого за рахунок цих коштів, становила 0,3% від загальнодержавного обсягу (за 9 місяців 2009 р. – 0,5%).

У січні-вересні ц.р. введено в експлуатацію 42,8 тис. квартир, з них у міських поселеннях – 30,5 тис., у сільській місцевості – 12,3 тис. квартир.

Середній розмір квартири, введеної в експлуатацію за 9 місяців ц.р., становив 119,8 кв. м загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 147,6 кв. м, у міських поселеннях – 108,6 кв. м. Серед побудованих квартир переважають трикімнатні (25,4% від загальної кількості) і двокімнатні (24,1%) квартири.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у першому півріччі 2010 року введено в експлуатацію 3 млн. 247,3 кв. м житла, що на 43,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року; у першому кварталі 2010 року введено в експлуатацію 1,5 млн. кв. м житла, що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ні. у 2008 році. У 2008 році в Україні введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.