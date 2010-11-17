Заборона інвестування в купівлю квартир до введення будинку в експлуатацію зупинить будівельну галузь - експерти

Заборона інвестування в купівлю квартир до введення будинку в експлуатацію зупинить будівельну галузь.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» Олексій ГОНЧАРУК.

«Не можна забороняти в принципі інвестування, адже це зупинить надходження в будівельну галузь. Ми втратимо чималий ринок. Якщо ми заборонимо забудовникові залучати кошти від фізичних осіб до моменту, поки він збудує, ми змусимо забудовника шукати кошти десь іще, а цих коштів сьогодні в Україні немає. Адже впродовж останніх п`яти років майже 80% всіх об`єктів будівництва профінансовано за кошти фізичних осіб. Якщо ми не надамо можливість забудовникам залучати таким чином кошти, ми зупинимо будівельну галузь досить надовго», - вважає він.

У свою чергу голова правління Асоціації інвесторів будівництва житлового будинку Валерій БИКОВЕЦЬ зазначив, що сьогодні приватні інвестори здебільшого вже не вкладають кошти в недобудовані об`єкти.

«Сьогодні така ситуація де-факто є, коли приватні інвестори не вкладають кошти в недобудовані об`єкти. Ми бачимо, що галузь стоїть», - додав він.

За словами В.БИКОВЦЯ, в Росії заборонили приватним інвесторам вкладати кошти, їх визнали споживачами і вони мають купувати товар – не майнові права, як в Україні, а товар у вигляді готових, зданих в експлуатацію квартир.

«Але в цьому є проблема, адже кредитні кошти збільшують вартість квартир, адже компанії-забудовнику необхідно платити додаткові відсотки поки ведеться будівництво будинку. А по-друге, цих коштів сьогодні немає в банків», - вважає експерт.

Він також висловив сумнів щодо успішності ініціативи уряду за програмою будівництва доступного житла за схемою придбання 70/30, де 70% вартості квартири платить покупець, оскільки «від інвесторів ми чуємо, що вони не готові ризикувати навіть із 70%, адже немає впевненості за умови, коли держава виступає гарантом їх добудови, що вони будуть добудовані і введені в експлуатацію».