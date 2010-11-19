МінЖКГ пропонує корпоратизувати комунальні підприємства

Міністерство з питань житлово-комунального господарства розробило законопроект "Про акціонування підприємств комунальної власності, які проводять діяльність на ринку житлово-комунальних послуг".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в Україні переважна більшість підприємств водо-, теплопостачання і водовідведення належать до комунального сектора економіки і є комунальними унітарними підприємствами.

У міністерстві вважають, що одним з ефективних механізмів вдосконалення управління комунальними підприємствами і залучення зовнішніх фінансових ресурсів з метою капітальних інвестицій в комунальну інфраструктуру є корпоратизація комунальних підприємств, тобто перетворення в господарське товариство.

Законопроект розроблений з метою закріпити на законодавчому рівні процедуру і умови здійснення корпоратизації комунальних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері водо-, теплопостачання і водовідведення; визначити умови і можливі, підстави використання комунального майна, яке не підлягає приватизації і використовувалося корпоратизованим комунальним підприємством; забезпечити дотримання інтересів територіальної громади в процесі проведення корпоратизації.

У міністерстві вважають, що ухвалення законопроекту дозволить збільшити приватні інвестиції у водопровідно-каналізаційне і теплове господарство, створить передумови для подальшого розвитку ринку цінних паперів і, відповідно, диверсифікації активів пенсійних та інших інвестиційних фондів.