СБ надасть Києву грант на консультації щодо розробки Плану розвитку міста до 2025 р.

Світовий банк надасть Києву грант у розмірі 50 тис. доларів, що будуть спрямовані на отримання зовнішньої консультаційної підтримки з розробки Плану розвитку міста до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду підписали сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР.

«Переконаний, що розвиток соціальної та транспортної інфраструктури, створення робочих місць, залучення інвестицій, вирішення інших важливих завдань повинно здійснюватися тільки в комплексі. Такий підхід дозволить об’єднати зусилля влади та міської громади для здійснення системних перетворень в інтересах киян», - зазначив О.ПОПОВ.

Він висловив думку, що досі Київ не мав власного плану розвитку, хоча такий документ є базовим для будь-якого великого міста, оскільки в ньому мають бути визначені пріоритети й основні шляхи досягнення стратегічної мети.

За словами О.ПОПОВА, важливо, що Світовий банк підтримує створення плану розвитку Києва до 2025 року. За словами голови КМДА, план базуватиметься на зміцненні економіки столиці та покращенні якості муніципальних послуг.