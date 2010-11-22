Будівництво НСК «Олімпійський» завершать у серпні - Сафіуллін

Міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН прогнозує, що будівництво НСК «Олімпійський» у Києві завершать у серпні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу, присвяченого підготовці України до Євро-2012, у рамках Українсько-Бельгійського економічного форуму.

«Щодо центрального стадіону, на якому проводитиметься фінальний матч Євро-2012, призначено терміни введення в експлуатацію - серпень 2011 року», - сказал Р.САФІУЛЛІН.

Крім того, він сказав, що будівництво стадіону у Львові завершать у вересні 2011 року.

У цілому, за словами міністра, всі об’єкти Євро-2012 на цей час будують у повній відповідності до плану підготовки до чемпіонату.