МінЖКГ розробило держпрограму передачі гуртожитків у власність територіальних громад до 2015 р.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України розробило проект закону «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010-2014 роки».

Про це йдеться на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, законопроектом передбачено, що передача гуртожитків у власність територіальних громад здійснюється шляхом впровадження державної програми – законодавчого акту прямої дії, який не потребуватиме ухвалення ряду підзаконних актів щодо механізмів його реалізації.

Програма встановлює механізм, порядок і послідовність дій сторін, які беруть участь у процесі ухвалення-передачі гуртожитків, згідно з вимогами і особливостями законодавства з питань передачі об`єктів права державної і комунальної власності, а також Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків”.

При цьому програма містить графік передачі в комунальну власність тих гуртожитків, на які поширюється дія вищезазначеного закону. Програма також враховує гуртожитки державної форми власності, які були передані в територіальну власність громад у 2010 році. Окрім цього, в програму включені ті гуртожитки, які відповідно до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом», передані в 2010 році в територіальну власність громад.

Крім того, програма встановлює обсяги і терміни фінансування низки заходів щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад з вказівкою можливості зміни таких обсягів і термінів відповідно до реальної ситуації на відповідних ринках, а також з реальними можливостями відповідних бюджетів.

Законопроектом передбачено, що держава виділяє місцевим бюджетам кошти на заходи, пов`язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків, зокрема, на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту.

Органи місцевого самоврядування на підставі проектної документації і опосередкованої вартості робіт у регіоні розраховують необхідні обсяги фінансування. Орієнтовний обсяг фінансування, визначений за місцевими програмами передачі, становить 1221,52 млн. грн.

Міністерство з питань ЖКГ направить законопроект на розгляд всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців і підприємців, а також всеукраїнським профспілкам і профоб’єднанням.