Кабмін схвалив законопроект про регулювання містобудівної діяльності

Кабінет міністрів України на нараді з питань спрощення дозвільно-погоджувальної системи у будівництві 22 листопада схвалив законопроект "Про регулювання містобудівної діяльності".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, яке розробило цей законопроект.

За словами прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, своєчасне прийняття закону "Про регулювання містобудівної діяльності" стане інструментом для прискорення зростання будівництва, виконання планів щодо забезпеченню житлом населення України, надасть можливість залучення коштів фізичних осіб для будівництва.

"Сьогодні розраховувати тільки на кошти держави для виконання планів будівництва, забезпечення жителів України якісним житлом неможливо, тому ми повинні з ухваленням цього закону забезпечити умови залучення інвестицій від населення", - сказав він.

У свою чергу міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА сказав, що законопроект пропонує скоротити терміни оформлення дозволів на будівництво з 415 днів до 60, впровадити декларативний принцип в будівництві об'єктів 1-3-ої категорії, розширити перелік об'єктів, проведення експертизи проектів яких не є обов'язковим, як і отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

"Цим законом ми посилюємо і відповідальність чиновників за порушення термінів узгодження відповідальність забудовників і інвесторів за якість будівництва", - додав міністр.

Під час обговорення законопроекту було прийнято рішення, що перелік об'єктів 4-5-ої категорії розглядатиме і узгоджуватиме Кабінет міністрів.

В. ЯЦУБА нагадав, що документ розробив Мінрегіонбуд спільно з робочою групою Кабміну під головуванням віце-прем'єр-міністра Сергія ТІГІПКА. Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва за дорученням уряду планувало винести рамковий закон про дозвільну систему в будівництві на затвердження Кабінету міністрів до 19 листопада.

Рамковий закон про дозвільну систему в будівництві розробив Мінрегіонбуд за дорученням уряду.

Планують, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації - з 400-450 до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об'єктів в експлуатацію. У свою чергу об'єкти пропонують розділити на п'ять категорій, залежно від ступеня складності і небезпеки їх будівництва.