Кількість операцій з оренди елітної нерухомості в Києві в жовтні знизилася вдвічі – експерт

Кількість операцій з оренди елітної нерухомості в Києві вартістю від 3 тисяч доларів на місяць у жовтні знизилася вдвічі порівняно з вереснем і досягла 20 операцій, що відповідає рівню серпня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості Park Lane.

Згідно з повідомленням, загалом частка елітного сектору в загальній кількості операцій з оренди в жовтні, порівняно з вереснем, знизилася на 2,5% і становить 5,2% (у вересні – 7,7%).

При цьому в загальній кількості операцій з оренди в діапазоні від 3 тис. дол. на місяць спостерігалося зменшення сегменту заміських будинків на 7,5% - до 10%.

Водночас кількість елітних квартир знизилася на 2,5% і становить 45% загальної кількості операцій. У цьому сегменті превалювали квартири від трьох кімнат і загальною площею не менше як 100 квадратних метрів.

В агентстві повідомили, що кількість нежилих приміщень збільшилася на 10% і становить 45% операцій у сегменті від 3 тисяч доларів. Найбільший попит у жовтні мали приміщення під ресторани, магазини й офіси.

За словами генерального директора АН Park Lane Галини МЕЛЬНИКОВОЇ, в жовтні, порівняно з вереснем, обсяг коштів клієнтів, витрачених на оренду, знизився в 2,1 разу і досяг 117,3 тис. дол.

«У листопаді-грудні можливе збільшення сегменту комерційної нерухомості до 50%. Це пов`язано з тим, що більшість підприємців прагнутимуть відкрити комерційні точки (магазини, кафе, офіси) і «розкрутити» їх до Нового року. Що стосується сегменту будинків, то традиційно він становитиме 10-12% загальної кількості операцій з оренди (показник протримається до нового сезону оренди заміської нерухомості – березня 2011 року). Сегмент квартир, найімовірніше, залишиться на рівні 40-45%, оскільки більшість людей прагнуть вирішити житлові питання до настання новорічних свят», - прогнозує вона.

Довідка УНІАН. АН Park Lane зареєстроване в Україні в 2006 р. На сьогодні функціонує 5 філій компанії. В АН Park Lane працює більш як 450 ріелторів.