Комісія Київради ініціює мораторій на нове будівництво в охоронній зоні Софійського собору і Лаври

Комісія Київради з питань культури та туризму затвердила проект рішення "Про введення мораторію на нове будівництво й землевідведення в межах охоронної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови цієї Постійної комісії Київради Олександра БРИГИНЦЯ (БЮТ).

Коментуючи цю пропозицію Комісії, О.БРИГИНЕЦЬ підкреслив, що якщо Київрада за неї проголосує, то будувати не можна буде на вул. Лаврській, Мазепи, Грушевського, Володимирській гірці, Інститутській, Хрещатику й усіх прилеглих до нього вулицях, зокрема на вул. Малій Житомирській.

Проте, сказав він, перш, ніж внести цей проект до Київради, необхідна підтримка містобудівної комісії, яку частіше називають «земельною». «Саме ця комісія поки відмовилася підтримувати відповідний проект рішення, створивши робочу групу для вивчення ситуації», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

«Під проектом уже стоїть мій підпис, а також підпис головного архітектора й профільного заступника голови КМДА, а ось деякі депутати-земельники, заскучавши, напевно, за земельним дерибаном, вирішили почекати з введенням мораторію. Допускаю, що вони тягнуть час, щоб встигнути провести якісь землевідведення в охоронній зоні на найближчих сесіях. А коли всі земельні ділянки будуть роздані, тоді й підтримають мораторій», - припускає О.БРИГИНЕЦЬ.

На території охоронної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври знаходиться декілька скандальних об`єктів – на вул. Гончара і на вул. М.Житомирській. «Саме нерегламентоване будівництво біля Софії Київською призвело до світового скандалу, коли наші святині – Софія й Лавра – ледь не потрапили до «чорного списку» ЮНЕСКО», - підкреслив О.БРИГИНЕЦЬ.

«Якщо Київрада на найближчих сесіях не підтримає мораторій, а натомість продовжить виділення землі під нове будівництво в охоронній зоні, нових скандалів не уникнути. У Київської влади будуть проблеми і з Кабміном, і з Президентом, які потраплять під критику ЮНЕСКО, і з киянами, які традиційно наполегливо борються проти забудов у історичному центрі не лише блокуючи будівництво, але й перемагаючи забудовників, як це було з об`єктами на вул. Гончара і вул. Театральній, - нагадав О.БРИГИНЕЦЬ.