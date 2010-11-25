МінЖКГ поки не ставить питання про відбирання квартир за комунальні борги

Міністерство з питань житлово-комунального господарства не ставить питання про відбирання квартир за заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Ми поки не ставимо питання забрати квартиру. Ми ставимо питання опису квартири, автомобіля, гаража, майна. Але немає механізму реалізації цього майна», - сказав він.

Міністр пояснив, що забрати квартиру за комунальні борги можна лише за рішенням суду. При цьому для того, щоб задіяти такий механізм боротьби з неплатниками за ЖКП, має бути створено переселенський фонд для відселення неплатників.

«Головне, щоб людина знала, що така можливість (відібрати квартиру за борги - УНІАН) є. Але це крайня норма, думаю, на це ми не підемо», - додав він.

Міністр зазначив, що в проекті Житлового кодексу, який планується винести на друге читання в парламенті 2 грудня, передбачається можливість нарахування пені за прострочення оплати житлово-комунальних послуг.

«Кожен громадянин повинен сьогодні відповідати – якщо він отримує послугу й вона якісна, він повинен платити, а якщо неякісна – є схема перерахунку», - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Окрім положення про нарахування пені в проекті Житлового кодексу, міністерство зареєструвало у Верховній Раді окремий законопроект, що регулює цю ж проблему. Міністр пояснив, що якщо парламент прийме Житловий кодекс із цим положенням, то законопроект буде не потрібний.

При цьому розмір штрафу, терміни оплати житлово-комунальних послуг та інші деталі щодо стягнення пені будуть прописані в окремій постанові Кабінету міністрів.

Ю.ХІВРИЧ також зазначив, що питання стягнення заборгованості за ЖКП для громадян, які вже накопичили борги, відображено в Законі «Про судовий устрій і статус суддів».

За оцінками міністра, на сьогодні своєчасно платять за тепло 90-91% населення, за воду – 95-96%, квартплату – 93-94%.

Ю.ХІВРИЧ додав, що основна частка неплатників сьогодні не пенсіонери, а заможні люди 35-40 років.

Міністр уточнив, що можливості відключити конкретного неплатника від тепла, гарячої води й вивозу сміття немає. При цьому є можливість відключити воду й каналізацію.