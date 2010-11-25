Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла планується створити до 2013 року

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, планується сформувати до 2013 року.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов», який сьогодні було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства й гуманітарного розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, впровадження реєстру здійснюється з метою забезпечення прозорості ведення обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і громадського контролю над розподілом і наданням житла.

Передбачається, що реєстр буде автоматизованою інформаційною системою збору, накопичення, надання, захисту й обліку інформації про громадян, які потребують покращення житлових умов. Утримувачем реєстру буде Міністерство регіонального розвитку та будівництва, яке визначить адміністратора реєстру (підприємство, що належить до сфери управління міністерства).

Доступ до інформації, яка міститиметься в реєстрі, буде забезпечено через спеціально створений веб-сайт.

Проектом документа передбачається, що органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, які ведуть облік громадян, подаватимуть для внесення до реєстру щомісячно до 1 і 15 числа реєстратору інформацію, що містить передбачені законодавством відомості про громадян, за формою, встановленою Мінрегіонбудом при узгодженні з Міністерством ЖКГ, Мінекономіки і Адміністрацією Держспецзв’язку.