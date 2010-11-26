Колесніков наступного тижня проінспектує підготовку Харкова до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ наступного тижня проінспектує підготовку Харкова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, присвяченій презентації Талісманів Євро-2012, повідомив Харківській міській голова Геннадій КЕРНЕС, відповідаючи на питання журналістів про хід підготовки тренувальних баз у місті.

«Я думаю, що ми скоординуємо наші дії, тим більше, що нам стало відомо, що в кінці місяця сюди приїде віце-прем’єр-міністр Борис Вікторович КОЛЕСНІКОВ для дослідження нашої роботи», - сказав Г.КЕРНЕС.

«За нашими даними, Борис Вікторович має в кінці листопада відвідати Львів, а з міста Львів приїде в Харків», - додав мер.

Г.КЕРНЕС підкреслив, що посилено контролює хід підготовки Харкова до Євро-2012. При цьому він наголосив на важливості вчасного фінансування ходу підготовки міст, що прийматимуть фінал чемпіонату.

«Я думаю, що ми внесемо корективи, ми встигаємо. Впевнений у тому, що тут важливе й фінансування, впевнений в тому, що держава та уряд будуть враховувати питання, пов’язані з підготовкою Євро в Україні, а відповідно й у Харкові», - наголосив Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, директор турніру, керівник МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив прогрес Харкова у підготовці до чемпіонату.