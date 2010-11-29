Мешканці Умані отримуватимуть воду лише 2 години на добу

Комунальне підприємство ”Уманьводоканал” скоротило час подачі води мешканцям міста Умані Черкаської області з 3-х до 2-х годин на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор КП ”Уманьводоканал” Артем ТАРАСЕНКО.

За його словами, відтепер воду подаватимуть мешканцям 100-тисячного міста вранці і ввечері по одній годині. Причиною такого кроку називають борги уманчан за спожиту воду, які вже сягнули 7 млн. грн.

Вода в Умань подається водогоном з річки Рось за 150 км з міста Біла Церква Київської області.