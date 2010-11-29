Вартість житла на первинному ринку Харкова знизилася на 4%

Середня вартість житла на первинному ринку Харкова в листопаді знизилася на 4,1%, порівняно з жовтнем цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі інвестиційно-будівельної корпорації «Авантаж».

Згідно з повідомленням, вартість квартир у економ-класі знизилася на 3,8% - до 5 496 грн. за кв.м, у бізнес-класі - на 0,15% - 9 143 грн. за кв.м. Вартість житла преміум-класу не змінилася і становить 13 468 грн. за кв.м.

За даними експертів компанії, в листопаді ц.р. на харківський ринок первинної житлової нерухомості вишли відразу 5 об`єктів економ-класу, 2 із них – це нові проекти, інші 3 – житлові комплекси, в яких поновився продаж квартир.

При цьому квартири в усіх об`єктах, що вийшли на ринок житла в листопаді, забудовники пропонують за цінами нижчими середньоринкових у сегменті економ-класу. В компанії це пояснюють тим, що 2 новобудови з п`яти розташовані у віддалених районах Харкова, інші 3 будинки перебувають на початковому етапі будівництва.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» здійснює свою діяльність у чотирьох напрямках: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність та корпоративне управління підприємствами.