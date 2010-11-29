Вартість землі в передмісті Києва за 2 роки знизилася на 40%

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво за 2 роки (з листопада 2008 по листопад 2010 р.) знизилася на 40,64%, або 2737 дол., – до 3996 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишається Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1 072 дол./сотка (у 2008 році - 1 616 дол./сотка), найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна землі становила 6 585 дол./сотка (у 2008 році - 10 503 дол./сотка).

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Баришеівському районі на 23,99% – до 1159 дол./сотка, Вишгородському – на 48,94% – до 3040 дол./сотка, Бородянському – на 34,37% – до 1946 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 37,30% – до 6585 дол./сотка, Фастівському – на 26,52% – до 1168 дол./сотка, Кагарлицькому – на 22,67% – до 1506 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 33,68% – до 1072 дол./сотка, Обухівському – на 43,19% – до 4663 дол./сотка, Макарівському – на 30,15% – до 1851 дол./сотка, Васильківському – на 49,60% – до 2607 дол./сотка, Броварському – на 47,04% – до 3080 дол./сотка, Білоцерківському – на 34,23% – до 1218 дол./сотка, Іванківському районі – на 39,97% – до 1113 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в жовтні 2010 року знизилася на 0,42%, або 17 дол., – до 3993 дол. за сотку, в січні-вересні 2010 року – зросла на 4,65%, або 178 дол., – до 4010 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.