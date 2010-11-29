Кабмін схвалив допрацьований законопроект про регулювання містобудівної діяльності

Кабінет міністрів України схвалив допрацьований варіант законопроекту «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Згідно з повідомленням, на виконання доручення прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА робота з вдосконалення проекту закону велася на спільних засіданнях керівництва, фахівців Мінрегіонбуду й робочої групи Кабінету міністрів на чолі з віце-прем`єром Сергієм ТІГІПКОМ.

У Мінрегіонбуді зазначили, що впродовж останніх днів були враховані майже всі зауваження, запропоновані забудовниками, Державним комітетом із питань регуляторної політики та підприємництва, громадськими будівельними організаціями профільних асоціацій.

Проектом передбачається вдосконалення дозвільної системи в будівництві шляхом зменшення кількості дозвільних і узгоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження й переліку необхідних документів, впровадження принципів мовчазної згоди, єдиного вікна й організаційної єдності, що дозволить адаптувати регуляторну політику України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, розвитку будівельної та суміжних галузей.

Крім того, законом вводиться поняття єдиного містобудівного кадастру, до якого буде забезпечено широкий доступ, а також упроваджується поняття зонингу.

Планується, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить лише 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва й введення об`єктів у експлуатацію. В свою чергу об`єкти пропонується розділити на п`ять категорій, залежно від ступеня складності й небезпеки їх будівництва.