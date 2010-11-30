У КМДА проходить нарада щодо ситуації з “Київенерго”

У Київській міській державній адміністрації під головуванням заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА проходить екстрена нарада з вирішення ситуації, яка склалася у столиці у зв'язку зі зниженням тиску газу на ТЕЦ "Київенерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

У прес-службі пообіцяли проінформувати про результати наради відразу після її завершення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Управління магістральних газопроводів "Киеївтрансгаз" через борги обмежило газопостачання ТЕЦ компанії "Київенерго".

У Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго" зазначили, що УМГ "Київтрансгаз" понизило тиск газу для ТЕЦ- 6 і ТЕЦ- 5 АК "Київенерго". За даними енергокомпанії, температура теплоносія на ТЕЦ- 5 вже знизилася до 48°З, по ТЕЦ- 6 - до 58° проти нормативних 74° необхідних згідно з температурним графіком за нинішньої температури повітря.

У "Київенерго" зазначають, що обмеження газопостачання обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ.

У компанії кажуть, що до боргів привели несплата споживачами АК "Київенерго" за спожиту теплову і електричну енергію, а також невідшкодування Київміськдержадміністрацією різниці в тарифах на тепло. Так, зараз борг КМДА перед "Київенерго" (різниця в тарифах) складає 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ також вже перевищив 1 млрд. грн.

У компанії обіцяють, що робота ТЕЦ стабілізується відразу після вирішення питання щодо погашення боргу з компенсації різниці в тарифах.

У "Київенерго" нагадали, загальний борг усіх споживачів компанії складає 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн. - борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. - за електричну.