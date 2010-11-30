Генпрокуратура повернула "Київміськбуду" права на чотири підприємства

Генеральна прокуратура України визнала незаконною реєстрацію додаткових емісій акцій чотирьох підприємств, які входять в акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд", і повернула компанії корпоративні права на них.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генпрокуратури, перевірила законність реєстрації Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, її територіальні управління в місті Києві додаткові емісії акцій підприємств, які входять в АОХК "Київміськбуд". Встановлено, що реєстрація додаткових випусків акцій товариства "Домобудівний комбінат №4", "Київоздоббуд", "Будмеханізація", "Трест "Київміськбуд №3" проведена з порушенням законодавства. Внаслідок цього істотно зменшилася частка холдингу у цих підприємствах.

З метою захисту інтересів територіальної громади міста Києва голова комісії на свідоцтво про реєстрацію додаткових емісій вказаних товариств висловив протести, які розглянуті і задоволені, незаконні свідоцтва скасовано.

Холдингу, 80% акцій якого володіє Київська міська рада, повернено корпоративні права на вказані підприємства.