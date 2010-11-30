Мінрегіонбуд має намір до 2012 року продовжить легалізацію самобудів

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України має намір до 2012 року продовжити легалізацію самовільно побудованих об'єктів, включивши в їх перелік об'єкти соцкультпобуту і багатоквартирні житлові будинки до 5 поверхів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Дмитро ІСАЄНКО.

За його словами, така норма передбачена в законопроекті про регулювання містобудівної діяльності.

"У цьому законі (про регулювання містобудівної діяльності - УНІАН) ми продовжили терміни ще на рік. У цьому законі ми ввели дуже серйозні штрафні санкції для тих, хто не узаконить об'єкти самовільного будівництва упродовж двох найближчих років. З одного боку, ми дали людям амністію, з іншого боку, ми говоримо про те, що якщо ви протягом двох років не узаконите і не оформите це житло, то отримаєте 50% від побудованого у вигляді штрафу", - сказав заступник міністра.

Д. ІСАЄНКО пояснив, що перелік самовільно побудованих об'єктів, які можуть бути узаконені, буде розширений об'єктами 1 і 2 категорії складності (згідно з державними будівельними нормами, у ці категорії входять об'єкти соцкультпобуту, бази відпочинку, піонерські табори, об'єкти житлового будівництва до п'яти поверхів).

Він уточнив, що якщо забудовники ухилятимуться від легалізації самобудів, Державна архітектурно-будівельна інспекція через суди домагатиметься знесення таких об'єктів.

При цьому, Мінрегіонбуд розробив наказ, який регулює легалізацію самовільно побудованих об'єктів, який сьогодні перебуває на реєстрації в Міністерстві юстиції.

За даними Д. ІСАЄНКА, на сьогодні в Україні узаконено близько 36 тисяч об'єктів самовільного будівництва. При цьому висотних об'єктів, які будуються, в країні налічується понад 4 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №1035 від 9 вересня 2009 року затвердив тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, який діє до 1 січня 2011 року.