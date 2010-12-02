Недобудовані бізнес-центри перепрофілюють у готельні комплекси під Євро-2012

Недобудовані бізнес-центри, що реконструюються, перепрофілюють у готельні комплекси під Євро-2012. Про це пише COMMENTS.UA.

Заплановане нинішнього року відкриття кількох великих бізнес-центрів (по 30-40 тис. кв. м) перенесене на 2011 рік. Всього ж за підсумками 2010 р. в експлуатацію буде введено не більше ніж 100-110 тис. кв. м офісних площ, причому левова їх частина – офіси в переобладнаних промислових і адміністративних будівлях. Тоді як інвестори «новобудов» задумалися про перепрофілювання офісних площ під привабливіші об`єкти готельного господарства.

За даними консалтингових компаній, більш як половина всіх потенційних інвесторів, готових вкладати кошти в комерційну нерухомість в Україні, цікавиться сьогодні купівлею, будівництвом і реконструкцією будь-яких будівель, що хоч трохи підходять під готельний бізнес.

Активізацію готельного буму багато експертів пов`язують із наближенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Але, за словами заступника керівника відділу стратегічного консалтингу Сb Richard Ellis Інни БІСОВЕЦЬКОЇ, для девелоперів основним стимулом є не сам факт проведення Євро-2012, а податкові пільги, які наприкінці літа затвердив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Заохочення з боку держави і місцевих влад, такі як передбачена законом преференція у вигляді нульової ставки податку на прибуток на найближче десятиліття (до 2021 року) або полегшена процедура узгодження і введення об`єкта в експлуатацію, змусили багатьох інвесторів звернути увагу на готельний бізнес. За словами директора департаменту офісної нерухомості з роботи з орендодавцями Colliers International (Україна) Максима ТКАЛЕНКА, наразі розглядується кілька масштабних проектів мультифункціональних комплексів, у складі яких передбачене створення готелів.

Разом з тим, багато експертів вважають, що така поведінка інвесторів не дуже далекоглядна. «По завершенні футбольного чемпіонату вітчизняний ринок виявиться перенасиченим готельними комплексами. Споживання офісної нерухомості набагато стабільніше», - стверджує М.ТКАЛЕНКО.