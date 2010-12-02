Парламент встановив мораторій на видалення зелених насаджень у Києві

Верховна Рада України встановила мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об`єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" проголосував 341 народний депутат з 424 зареєстрованих в сесійній залі.

Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою в м. Києві, що спричиняє згубні наслідки для природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов життя та здоров’я громадян у місті Києві - столиці України, а також їхнього естетичного виховання. Відносини у галузі охорони та утримання зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу", "Про благоустрій населених пунктів", "Про столицю України - місто-герой Київ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Законом вводиться мораторій строком на 5 років на видалення зелених насаджень на таких об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, лісах м. Києва; урочищах зі стрімкими схилами; зелених насадженнях прибудинкових територій; берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах; островах річки Дніпро в межах території м. Києва.

Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства може здійснюватися у разі відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. У надзвичайних та аварійних ситуаціях, якщо падіння дерев спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, пошкодженню будівель і споруд, комунікаціям, безпеці дорожнього руху, видалення окремих зелених насаджень проводиться негайно у порядку без оформлення дозволу. Факт видалення зелених насаджень оформлюється актом огляду представниками органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій, районних у м. Києві державних адміністрацій, із залученням представників виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища і спеціалізованих підприємств, які проводять видалення окремих зелених насаджень. Акт складається протягом двадцяти чотирьох годин з моменту Спеціальні уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях здійснюють контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.