Тігіпко пропонує запровадити держреєстрацію квартир до здачі житла в експлуатацію

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що необхідно запровадити державну реєстрацію квартир до здачі житла в експлуатацію для уникнення подвійних продаж.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, презентуючи законопроект «Про регулювання містобудівної діяльності».

«Реєстрація квартир для здачі житла – ми практично робимо таке, що робить неможливим «еліта-центри». Тобто люди сьогодні можуть бути спокійні, вкладаючи гроші, і відразу отримуватимуть право на своє житло. Не буде подвійною, потрійною та іншій реєстрації», - сказав С. ТІГІПКО.

У свою чергу голова Української будівельної асоціації (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ пояснив, що в постанові Кабінету міністрів, яка зараз розробляється і стане доповненням закону про регулювання містобудівної діяльності, планується передбачити попередню державну реєстрацію квартир забудовником до отримання ордера на будівництво об`єкта.

«Перш ніж одержуєш ордер на будівництво, ти показуєш, який об’єм будинку, скільки там квартир, і ці квартири заздалегідь реєструєш. Таким чином, коли покупець купує, він має в реєстратора одержати довідку, що там одна квартира. І в договорі це буде однією зі складових», - зазначив Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

За його словами, поки ще не вирішено, в якому органі реєструватимуться квартири, можливо, це буде Бюро технічної інвентаризації.

«Самі будівельники зацікавлені, щоб не було таких ситуацій, як з «Еліта-Центр», не було недобросовісних забудовників», - сказав голова УБА.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ також зазначив, що після того, як у Росії дозволили продавати квартири на первинному ринку тільки після введення об`єктів в експлуатацію, вартість житла зросла на 60%, «адже відразу вартість кредиту додалася, і це теж не вихід із положення».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада ц.р. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований варіант законопроекту «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проектом передбачається удосконалення дозвільної системи в будівництві шляхом зменшення кількості дозвільних і узгоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, впровадження принципів мовчазної згоди, єдиного вікна та організаційної єдності, що дасть змогу адаптувати регуляторну політику України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, розвитку будівельної і суміжних галузей.

Крім того, законом вводиться поняття єдиного містобудівного кадастру, до якого буде забезпечено широкий доступ, а також вводиться поняття зонінгу.

Планується, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об`єктів в експлуатацію. У свою чергу об`єкти пропонується розділити на п`ять категорій, залежно від ступеня складності та небезпеки їх будівництва.