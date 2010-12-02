Ухвалення закону щодо містобуду знизить собівартість будівництва на 20% - Тігіпко

Ухвалення законопроекту «Про регулювання містобудівної діяльності» сприятиме зниженню собівартості будівництва на 20%.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, представляючи в УНІАН даний законопроект.

«За нашими підрахунками, на 90% у нас скорочуються можливості отримання корупційних доходів. Дуже важливо, що у цей сектор приходить додаткова конкуренція. Ми даємо можливість збільшити конкуренцію, а це означає збільшити пропозицію, а це означає, за нашими розрахунками, мінімум на 20% знизити собівартість будівництва для простих людей і в цілому для галузі», - вважає він.

Віце-прем`єр-міністр нагадав, що кількість процедур для інвесторів зменшиться більш як у 10 разів - з 93 до 9, терміни для отримання земельної ділянки під будівництво зменшаться з 270 днів до 60 днів, процедура щодо початку будівельних робіт скоротиться з 175 до 50 днів, а термін введення об`єкту в експлуатацію становитиме 10 днів.

С.ТІГІПКО підкреслив, що дуже важливе, щоб в остаточній редакції законопроекту нічого принципово не змінилося, оскільки закон «надзвичайно добре було підготовлено».

Він відзначив, що робоча група почала відпрацьовувати постанову Кабінету міністрів, яка врегулює і конкретизує низку питань, не відображених у даному законі.

«У нас має бути два документи – цей рамковий закон і постанова Кабінету міністрів», - уточнив віце-прем`єр-міністр.

С.ТІГІПКО вважає, що необхідно також розв`язати ще одну велику проблему – щоб реєстрація прав власності на землю, нерухомість і реєстрація компанії-забудовника і банкротів здійснювалася одним органом.

«Для того, щоб можна було прийти і одержати необхідну бізнес-середовищу інформацію і зареєструвати в одному місці те, що вам потрібно, – нерухомість, землю, компанію», - пояснив він.

У свою чергу глава Української будівельної асоціації (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ також вважає, що з ухваленням закону собівартість будівництва реально знизиться, оскільки урядовці не матимуть можливості впливати на компанію.

Серед інших положень законопроекту він відзначив введення відповідальності урядовців за нереагування на декларацію інвестора про початок будівництва, введення електронного документообороту, продаж землі не на сесії, а через аукціони.

«Отримання ордера тепер буде без сесії, різних висновків санепідемстанції, екологів, пожежників. Всі ці узгодження тепер робитиме місто наперед, де не буде прямого контакту між забудовником і урядовцем. Таким чином, ми ліквідовуємо можливість корупції», - додав Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

При цьому архітектор Лариса СКОРИК відзначила, що законопроектом передбачене оновлення генеральних планів міст, які стануть безстроковими, введення зонінгу, а в окремих випадках (або на великих територіях) детальних планів територій.

Вона вважає, що необхідно створити єдиний реєстр нерухомості і землі, щоб права власності на землю і нерухомість були нероздільними.

«Не можна відділяти будинок від землі, а землю від забудови. Тому ми порушуватимемо питання про те, щоб найближчим часом наша країна розпочала розробку такого реєстру», - додала Л.СКОРИК.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада п.р. Кабінет міністрів України схвалив допрацьований варіант законопроекту «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проектом передбачається вдосконалення дозвільної системи у будівництві шляхом зменшення кількості дозвільних і узгоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, запровадження принципів мовчазної згоди, єдиного вікна і організаційної єдності, яка дозволить адаптувати регуляторну політику України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, розвитку будівельної і суміжних галузей.

Крім того, законом вводиться поняття єдиного містобудівного кадастру, до якого буде забезпечено широкий доступ, а також запроваджується поняття зонінгу.

Планується, що з ухваленням даного законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 до 60 днів.

У даному законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об`єктів в експлуатацію. У свою чергу, об`єкти пропонується розділити на п`ять категорій, залежно від ступеня складності і небезпеки їх будівництва.