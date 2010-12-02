“Укрбудконтракт” відкрив центр навчання персоналу у Київській бласті

Компанія «Укрбудконтракт» відкрила Центр навчання і розвитку персоналу (ЦНІРП) у селі Дударків Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, центр розрахований на одночасне навчання 35 працівників адміністративного та інженерно-технічного персоналу компанії.

“Відкриття Центру – не просто етап в історії компанії і реалізація багаторічної мрії, це інвестиція в майбутній розвиток компанії. З його відкриттям буде значно простіше і ефективніше працювати на будівельному ринку України, а клієти отримають якісні послуги від кваліфікованих сеціалістів”, - відзначив на відкритті Центру директор ООО “Укрбудконтракт” Юрій ІОСИЛЕВИЧ.

Він додав, що ідея відкрити подібний центр народилася у керівництва «Укрбудконтракту» в 2009 році, коли тема якості виконуваних робіт стала ключовою. При цьому була підвищена планка професійної підготовки співробітників компанії.

У свою чергу директор з персоналу ТОВ «Укрбудконтракт» Оксана КРАСНОЩІК уточнила, що в першу чергу компанія використовуватиме Центр для підвищення професіоналізму своїх співробітників, але надалі планує надавати послуги з навчання представників інших будівельних компаній. При цьому для нових співробітників ЦНІРП стане частиною адаптаційного періоду, а для вже працюючих співробітників – майданчиком для професійного і кар`єрного зростання. Крім цього, Центр – ц взаємовигідний союз, який співробітникові дає можливість професійного і кар`єрного зростання, а компанії-працедавцеві – довгострокові відносини, орієнтовані на якість і результат.

Керівник Центру навчання і розвитку персоналу Маргарита ШЕВЧЕНКО додала, що фахівці ЦНІРП готові розробляти індивідуальні програми для конкретних співробітників, для навчання яких залучатимуться як фахівці «Укрбудконтракту», так і представники провідних компаній-виробників будівельних матеріалів, інструментів і технологій. Після закінчення навчання працівники проходитимуть посттренинговий супровід і одержать сертифікати.

Директор компанії також відзначив, що в планах компанії – відкритт центру тестування і навчання робочого персоналу на 100 осіб.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрбудконтракт» - профільне генпідрядне підприємство, яке працює у сфері проектування і будівництва суспільних, житлових, комерційних і промислових споруд. Компанія була створена в 2000 році. За час роботи компанія спроектувала і побудувала більше 350 тис. кв. м нерухомості різного типу. У компанії працює близько 700 співробітників. Компанія входить в Українську будівельну асоціацію, Будівельну палату України, Академію будівництва України, асоціацію «Українське об`єднання проектних організацій».