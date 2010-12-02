Мінрегіонбуд оцінює в 2,5 млрд. грн. розробку комплексу містобудівної документації

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України оцінює розробку комплексу містобудівної документації (враховуючи актуалізацію генеральних планів міст, розробку генпланів і містобудівної документації зонінгу) в Україні в 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Ігор СОКОЛОВ.

За його словами, розробка містобудівної документації здійснюватиметься за рахунок консолідованого (50/50) фінансування впродовж п`яти років з місцевих і державного бюджетів, яке планується закласти у відповідних бюджетах.

Заступник міністра нагадав, що законопроектом «Про регулювання містобудівної діяльності» з містобудівної документації пропонується залишити генеральні плани, зонінг і детальні плани територій (ДПТ).

За даними І.СОКОЛОВА, 90% діючих в Україні генеральних планів було прийнято в 70-90-х роках.

«Ми порахували, що якщо використовувати для їх розробки існуючу процедуру, то це будуть дуже великі кошти і на їх розробку буде витрачено майже десятиріччя. Тому ми внесли таку пропозицію, як вести процедуру оновлення генеральних планів», – пояснив він.

Заступник міністра додав, що генеральні плани не матимуть терміну виконання.

При цьому для управління містобудівною ситуацією в населеному пункті міністерство пропонує ввести процедуру моніторингу містобудівної документації. «Це щорічна робота, котра має виконуватися органами місцевого самоврядування. І за результатами моніторингу місцеві органи влади мають ухвалювати відповідні рішення – або генеральний план іде в потрібному напрямку, або в нього є якісь відхилення», – пояснив він.

І.СОКОЛОВ зазначив, що існуючий стан містобудівної документації дозволяє здійснювати ручне управління територією.

«Немає генерального плану, отже, можна управляти територією в ручному режимі – міським головам самостійно приймати рішення. Тому ми наполягаємо на тому, щоб території, не забезпечені містобудівною документацією, не мали права здійснювати інвестиційну діяльність на цих територіях. Це дуже жорстка норма. На перехідні положення відведено тільки один рік. Ми плануємо, що за цей рік ми плануватимемо розробку першочергової містобудівної документації», – сказав заступник міністра.

І.СОКОЛОВ уточнив, що в разі відсутності містобудівної документації після закінчення цього періоду рішення щодо ухвалення містобудівних і земельних питань «стоятимуть під великим питанням».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада ц.р. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований варіант законопроекту «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проектом передбачається удосконалення дозвільної системи в будівництві шляхом зменшення кількості дозвільних і узгоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, впровадження принципів мовчазної згоди, єдиного вікна і організаційної єдності, що дозволить адаптувати регуляторну політику України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, розвитку будівельної і суміжних галузей.

Крім того, законом вводиться поняття єдиного містобудівного кадастру, до якого буде забезпечено широкий доступ, а також поняття зонінгу.

Планується, що з прийняттям даного законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації – із 400-450 до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об`єктів в експлуатацію. У свою чергу, об`єкти пропонується розділити на п`ять категорій залежно від ступеня складності та небезпеки їх будівництва.