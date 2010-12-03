Росія витратить 10 млрд. дол. на будівництво стадіонів до ЧС-2018

Росія витратить 10 млрд. дол. на будівництво стадіонів і прилеглої до них інфраструктури у рамках підготовки до чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на прес-конференції в Цюріху у зв`язку з перемогою російської заявки на проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році.

«Можу вам сказати, оскільки, напевно, ставитимуть такі питання, питатимуть - за попередніми підрахунками, будівництво стадіонів і прилеглої до них інфраструктури коштуватиме нам 300 млрд. рублів. Це, приблизно, 10 млрд. дол. - зіставно з тим, що було витрачено на підготовку і проведення чемпіонату в Південній Африці», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що у Москві вже діє стадіон «Лужники», другий стадіон у Москві – «Спартак» – буде збудований за рахунок «Лукойлу», ще один стадіон у Москві – «Динамо» - за рахунок банку ВТБ.

В.ПУТІН повідомив, що в Казані будується стадіон у зв`язку з підготовкою до Універсіади, в Сочі – у зв`язку з підготовкою до Олімпійських ігор, а у Петербурзі будує «Газпром».

«Нам залишилося додати до цього ще кілька стадіонів, і буде повна, повноцінна, потрібна нам для проведення першості світу картина. Тобто, я що хочу сказати, сподіваюся, ми цю цифру в 300 млрд., можливо, навіть трошки зменшимо за рахунок того, що програма частково вже здійснюється під інші проекти», - сказав він.

В.ПУТІН нагадав, проведення матчів ЧС-2018 планується в 13 містах.

«Ми хочемо зробити все найкращим чином, з тим, щоб забезпечити і зручність, і безпеку для наших гостей. У нас також є пара пропозицій, ви знаєте про це, - це безвізовий в`їзд у країну і вільне пересування між містами, щоб спостерігати за іграми», - сказав В.ПУТІН.