Іпотечні ставки в 2011 році можуть знизитися на 1-2% - експерт

Процентні ставки за іпотечними кредитами в 2011 році можуть знизитися на 1-2%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив начальник управління іпотечного кредитування ПАТ «ВТБ Банк» Олександр БОРЩЕВИЧ 2 грудня в ході круглого столу Ukrainian Real Estate Club «Ринок житлової нерухомості – підсумки та прогнози».

За його словами, в 2011 роки банки активно впроваджуватимуть плаваючі ставки за іпотечними кредитами.

О.БОРЩЕВИЧ зазначив, що часто через іпотеку купується друге житло, при цьому продається перше й береться кредит на суму, якої не вистачає.

Він додав, що на кінець поточного року заявили про видачу іпотечних кредитів близько 20 банків, хоча реально надають іпотеку не більше 5 банків. При цьому на первинному ринку житла банки видають іпотеку лише на тих об`єктах, забудовників яких вони кредитували як корпоративних клієнтів.

Експерт не виключає, що наступного року банки кредитуватимуть об`єкти нерухомості на первинному ринку з високим ступенем готовності (більше 70%).

За даними представника банку, якщо до кризи середня сума кредиту становила 60-80 тис. дол., то сьогодні вона знизилася до близько 200 тис. грн. у Києві й близько 150 тис. грн. у регіонах.

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», розміщеними на сайті компанії, на кінець листопада ефективна ставка за іпотечними кредитами становила 19-27% у гривні на вторинному ринку житла і 17-31% на первинному ринку.