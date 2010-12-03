Сьогодні завершиться аудит у «Київміськбуді» - Голиця

Сьогодні компанія Grant Thornton Ukraine завершить проведення аудиту акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ 2 грудня під час круглого столу Ukrainian Real Estate Club «Ринок житлової нерухомості – підсумки і прогнози».

«Робота їх (аудиторів – УНІАН) закінчується 3 грудня. А потім, згідно із контрактом, тиждень вони готуватимуть матеріал», - сказав він.

При цьому він пообіцяв оприлюднити результати проведення аудиту.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі «Київміськбуду» заявляли, що компанія Grant Thornton Ukraine завершить аудит АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» до середини листопада.

Доручення щодо проведення аудиту ХК «Київміськбуд» дав перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ після проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 5 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. Grant Thornton Ukraine входить до складу Grant Thornton International і є однією з провідних аудиторських компаній України, працює на українському ринку понад 17 років. Grant Thornton Ukraine має досвід співпраці з міжнародними інституціями, такими як Світовий банк і Європейський банк реконструкції і розвитку. Фахівці Grant Thornton Ukraine обслуговують спільні підприємства, міжнародні компанії, компанії з іноземними інвестиціями, банки і страхові компанії.

Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні місцевої влади.