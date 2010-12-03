«Київміськбуд» у 2011 р. готовий знизити вартість житла для черговиків у Києві до 7,9 тис. грн./кв.м

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у 2011 році готова знизити вартість квартир для черговиків за програмою «Доступне житло» до 7970 грн./кв.м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ в ході круглого столу Ukrainian Real Estate Club «Ринок житлової нерухомості – підсумки та прогнози».

«Ми опустимося в 2011 році до 7970 грн. за підтримки держави. Це лише для черговиків, де є 30% державної підтримки», - сказав він.

М.ГОЛИЦЯ уточнив, що мається на увазі житло, що будується за державною програмою 30/70, яке можуть придбати громадяни, які перебувають на квартирному обліку.

Президент холдингу пояснив, що знижувати ціну планується за рахунок того, що є державна підтримка, і будинок можна добудувати за короткий період часу.

«Наша ринкова ціна - 8750 грн., але будівництво об`єкту займає тривалий час, а коли є державна підтримка 30% і фінансування будинку вирішується впродовж декількох місяців, то ми згодні йти на це», - сказав він.

М.ГОЛИЦЯ зазначив, що сьогодні вартість житла, споруджуваного «Київміськбудом» варіюється від 8,7 тис. до 16 тис. грн.

При цьому компанія бере участь у програмі будівництва доступного житла (30/70) у Боярці (Київська обл.), де вартість квартир становить 4,5 тис. грн./кв.м.

Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні місцевої влади.