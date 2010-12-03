У Львові, незважаючи на погодні умови, будівельні роботи на об‘єктах Євро-2012 проводяться за графіком

У Львові, незважаючи на складні погодні умови, будівельні роботи на основних об’єктах Євро-2012 проводяться згідно із затвердженими графіками.

Як зазначив у коментарі УНІАН заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир ГУБИЦЬКИЙ, роботи на всіх будівельних майданчиках проводиться згідно з узгодженими з УЄФА графіками.

За його словами, будівництво стадіону у Львові по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі профінансовано на 758,9 млн. грн. (46% від загальної вартості проекту затвердженого Державною цільовою програмою).

«Стан готовності цього об’єкта становить 46% (загально-будівельні роботи без врахування інфраструктури), – розповів В.ГУБИЦЬКИЙ. – Вже повністю завершено будівництво каркасу першого, другого та третього поверху адміністративної будівлі, монтаж бортів на південній та південно-східній сторонах другого ярусу стадіону. Зараз на об’єкті триває монтаж бортів ще на чотирьох секторах другого рівня. Також встановлюються посадові ряди на другому ярусі трибун та розпочато монтаж перекриття стадіону. На об’єкті щоденно працює 800 осіб та 40-45 одиниць техніки, Робота організована вахтовим методом, цілодобово».

Як розповів заступник керівника області, будівництво нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» профінансовано на 500,3 млн. грн. (54,3% від вартості проекту, затвердженого Державною цільовою програмою). На об’єкті цілодобово працюють 405 осіб та 54 одиниці спецтехніки. Загальна готовність об’єкта становить 30%. «При цьому монтаж металоконструкцій уже виконано на - 95%, скляних фасадних систем - 85% (6500кв. м), а даху (з урахуванням верхнього шару) на - 78% (12400 кв. м)», – зауважив В.ГУБИЦЬКИЙ.

Щодо реконструкції аеродрому ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» заступник голови ОДА зауважив, що на сьогодні роботи профінансовано на 759,8 млн. грн.. На об’єкті цілодобово працюють 350 осіб та 159 одиниць техніки та механізмів.

Окремо В.ГУБИЦЬКИЙ розповів про розвиток транспортних магістралей та прикордонної інфраструктури Львівщини. «Крім розпочатих ремонтів автодоріг до основних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (Львів – Рава Руська (М-09), Львів-Краковець (М-10) та Львів-Шегині (М-11), ведуться підготовчі роботи до виконання робіт по будівництву нової автомобільної дороги Львів-Краковець», – зазначив В.ГУБИЦЬКИЙ.

За його словами, увага облдержадміністрації буде зосереджена на забезпеченні координації дій митних, прикордонних та автодорожніх служб у підготовці транспортної та митної інфраструктури, формування «коридорів Євро-2012», обслуговування учасників та гостей Євро-2012 за принципами «єдиної зупинки» та «єдиного вікна». «Вже зараз пункти пропуску оснащуються найновішим обладнанням та технікою. Крім цього, ведеться будівництво нових пунктів пропуску «Грушів-Будомєж» та «Угринів-Долгобичув» з інфраструктурою для виконання завдань контрольними службами України на території Польщі. – зауважив В.ГУБИЦЬКИЙ. – Наше завдання – до 2012 року забезпечити розбудову пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури відповідно до європейських стандартів, суттєво скоротити час перетину українсько-польського кордону».