У Києві підтоплено „Метроград” та перехід станції метро „Льва Толстого”

У Києві через прорив магістрального водопроводу без водопостачання залишились 13 житлових будинків по вул. В.Васильківська, частково підтоплено ТК „Метроград” та перехід станції метро „Льва Толстого”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Прорив магістрального водопроводу (діаметр 500 мм) стався сьогодні о 01.45 в Голосіївському районі столиці на перетині вулиць В.Васильківська та Л.Толстого.

На місці події працює 3 аварійно-відновлювальні бригади КП „Київводоканал” та відділення МНС.