Янукович доручив забезпечити реалізацію права на житло мешканців гуртожитків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення забезпечити реалізацію права на житло громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або сімей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, з метою забезпечення реалізації конституційного права на житло таких громадян В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до кінця поточного року в установленому порядку вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації громадянами, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», права на приватизацію займаного житла, а також недопущення випадків незаконного виселення, переселення та відселення таких громадян з гуртожитків без попереднього надання їм (їхнім сім`ям) іншого житла, придатного для постійного проживання.