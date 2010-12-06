Судове рішення у справі проти екс-керівника Мінрегіонбуду Куйбіди винесуть 8 грудня

8 грудня Шевченківський районний суд м. Києва винесе рішення у справі за обвинуваченням Службою безпеки України заступника голови НРУ, екс-міністра регіонального розвитку і будівництва Василя КУЙБІДИ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ, таке рішення суду виніс сьогодні на засіданні.

СБУ звинувачує В.КУЙБІДУ у порушенні законодавства щодо призначення на початку цього року без конкурсу начальника Держархбудконтролю у Рівненській області. У свою чергу, екс-міністр наполягає, що діяв виключно у рамках закону і ця справа є замовною.

Сьогодні на засіданні було заслухано останнього свідка, який згідно зі своїми посадовими обов´язками готував проекти відповідних документів на призначення.

«Протягом години допиту, що проводився в більшій мірі відповідачем, було виявленно явне неспівпадіння викладеної свідком інформації у протоколі СБУ та під час судового розгляду, на що В.КУЙБІДА неодноразово звертав увагу судді. Зокрема, це стосувалося як процедурних моментів, так і подій, що відбувались у руслі відповідної справи», йдеться у повідомленні.