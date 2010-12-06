Кабмін пропонує не ліцензувати проведення земельних торгів

Кабінет Міністрів України законопроектом № 7418 «Про регулювання містобудівної діяльності (щодо скорочення дозвільних процедур у будівництві)», внесеному до парламенту 2 грудня п.р., пропонує виключити проведення земельних торгів з переліку ліцензійованих видів господарської діяльності.

Про це УНІАН повідомили в юридичній фірмі ILF (Інюрполіс), коментуючи даний законопроект.

«Законопроект виключає з переліку ліцензійованих видів господарської діяльності проведення земельних торгів. Тепер їх зможе проводити будь-яка фізична або юридична особа. Причому якихось вимог до таких осіб законопроект не передбачає», - відзначила партнер ILF, адвокат Ярослава ОНІКА.

Законопроектом пропонується подати ч. 3 ст. 137 Земельного кодексу у новій редакції. Зокрема, пропонується визначити, що організатором земельних торгів є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець, відповідно до рішення суду.

При цьому проведення земельних торгів здійснює юридична або фізична особа – ліцитатор на підставі договору з відповідним органом сільської, селищної, міської ради або державним органом приватизації.

У договорі з юридичною особою, яка проводить торги, і з ліцитатором обов`язково передбачається їх фінансова відповідальність у разі неналежного виконання ними своїх обов`язків.

На думку адвоката, цікавим моментом у законопроекті є те, що земельні ділянки державної або комунальної власності надаватимуться для будівництва за рішенням виконавчого органу місцевої ради або місцевого органу виконавчої влади на підставі земельних торгів, а не місцевими радами, як це здійснюється зараз. При цьому перелік випадків, коли ділянка може передаватися без аукціону, розширено на два пункти. Один з них передбачає, що, якщо торги визнано такими, що не відбудуться через наявність лише одного покупця, то земельна ділянка передається цьому єдиному покупцю. Другий пункт дозволяє передавати території без аукціонів у разі переоформлення права постійного користування на право власності або користування ділянкою.

Довідка УНІАН. Юридична фірма ILF («Інюрполіс») заснована у 1994 році і надає як юридичні консультації, так і комплексну експертизу у сфері бізнес-консалтингу.