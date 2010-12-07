Вартість житла на вторинному ринку Києва у листопаді зросла до 2262 дол./кв. м

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у листопаді зросла на 0,3% порівняно з жовтнем п.р. - до 2262 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, однокімнатні квартири у листопаді знизилися в ціні на 0,9% (на 18 дол.) - до 2061 дол./кв. м, двокімнатні подорожчали на 0,2% (на 4 дол.) - до 2265 дол./кв. м, вартість трикімнатних зросла на 0,8% (на 19 дол.) - до 2298 дол./кв. м, чотирикімнатних - на 1,2% (на 32 дол.) - до 2737 дол./кв. м.

При цьому вартість квартир на Лівому березі знизилася на 0,6% (на 10 дол.) - до 1635 дол./кв. м, на Правому березі – на 0,8% (на 16 дол.) - до 2083 дол. /кв. м, а в центрі вартість житла зросла на 0,8% (на 31 дол.) - до 3775 дол./кв. м.

Фахівці порталу відзначили, що у листопаді пропозиція об`єктів на продаж збільшилася на 2382 квартири. Значна частка квартир, представлених до продажу, перебувала у ціновому діапазоні 1500-2500 дол. /кв. м і становила 52%, у ціновому діапазоні до 1500 дол./кв. м - 20%, у діапазоні 2500-3500 дол./кв. м – 16%, 3500-5000 дол./кв. м – 8%, понад 5000 дол./кв. м – 4%.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 15005 квартир у Києві.