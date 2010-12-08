У центральній частині Києва ввели в експлуатацію нову водопровідну магістраль

У Шевченківському районі Києва введено в експлуатацію нову водопровідну магістраль, що має вирішити проблему нестачі питної води у години пік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, введення в експлуатацію нової водопровідної магістралі від вулиці Глибочицької до вулиці Володимирської відбулося сьогодні за участю голови КМДА Олександра ПОПОВА.

«Упродовж тривалого часу жителі центральних районів міста в години пік відчували гостру нестачу питної води. Введення в експлуатацію нового водогону дозволить нам вирішити цю проблему та забезпечить достатньою кількістю питної води 24 години на добу», – зазначив О.ПОПОВ.

До сьогоднішнього дня подача води у центральну частину міста здійснювалась діючим водоводом Д=500. У години пікового навантаження і розбору води тиск у водопровідній мережі знижувався до мінімального, внаслідок чого послаблювалась подача води.

«Водопровідна та каналiзацiйна система Києва знаходяться у жахливому стані. Кiлькiсть аварій, які виникають практично щодня, не витримує жодної критики. Я переконаний, що вирішення питання належного водопостачання має вирішуватись комплексно. Саме тому восени цього року було затверджено міську програму «Питна вода», реалiзацiя якої дозволить забезпечити киян якісною питною водою», – додав О.ПОПОВ.