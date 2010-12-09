Суд 13 грудня оголосить рішення у справі СБУ проти Куйбіди

Шевченківський районний суд міста Києва 13 грудня оголосить рішення у справі звинувачень СБУ проти заступника голови НРУ, екс-міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного Руху України, 8 грудня суд заслухав зауваження позивача і відповідача. При цьому, як ідеться у повідомленні, суддя не дозволила В.КУЙБІДІ особисто оголосити свої зауваження, хоча він мав на це право. У зв´язку з цим адвокат відповідача усно ознайомив присутніх із зауваженнями екс-міністра, а письмову форму зауважень було передано суду з вимогою долучити до справи.

“Разом з тим, під час засідання прокурор виявив свою непрофесійність, продемонструвавши незнання українського законодавства, на що звернула увагу і суддя. Також він клопотав про те, аби суд наклав на В.КУЙБІДУ адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів”, повідомляють у НРУ.

Заслухавши зауваження, суддя оголосила про те, що рішення по даній справі буде оголошене в понеділок, 13 грудня, о 9.00.

СБУ звинувачує В.КУЙБІДУ у порушенні законодавства при призначенні на початку цього року без конкурсу начальника Держархбудконтролю у Рівненській області. У свою чергу, В.КУЙБІДА наполягає, що діяв виключно у рамках закону і кримінальна справа є замовною.