Кабмін виділив 10,8 млн. грн. на ремонт водоводу Керчі

Кабінет міністрів України виділив 10 млн. 795 тис. грн. для проведення аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на магістральному водоводі Керчі.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 2200 від 8 грудня.

Гроші виділяються з резервного фонду держбюджету.

Кабмін доручив Раді міністрів Криму в тижневий термін затвердити перелік витрат, пов`язаних із проведенням ремонту на водоводі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня цього року сталася аварія на магістральному водоводі Керчі, через що близько 40 тисяч мешканців верхніх поверхів будинків тимчасово недоотримували воду. Подібні аварії в місті через зношеність мереж відбуваються регулярно.