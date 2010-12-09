Житло економ-класу на первинному ринку Харкова в листопаді подешевшало на 0,8%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в листопаді поточного року знизилася на 0,8% в порівнянні з жовтнем ц.р. – з 5621,1 до 5578,6 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, м. Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу в листопаді подешевшало на 0,5% - з 9479,1 до 9436,2 грн./кв.м.

При цьому ціна на житло преміум-класу збільшилася на 0,4% - з 15250 до 5305 грн./кв.м.

Як відзначила провідний фахівець МКДУ з роботи з інвесторами Наталія ГОРОДЕЦЬКА, в цілому на ринку первинного житла Харкова триває стагнація.

Довідка УНІАН. ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» – девелоперська компанія, створена в 1997 році в Харкові. Компанія першою в місті зайнялася будівництвом житла бізнес-класу. Спеціалізується на девелопменті, будівництві сучасного житла і комерційної нерухомості, а також управлінні нерухомістю.